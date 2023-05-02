Баженов Козьма Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баженов
- Имя
- Козьма
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45048. БАЖЕНОВЪ, КОЗЬМА ДМИТРІевъ. К. Тюкалин. у., Кобырдакск. в., д. Колмикули (Чугунная тожъ), 55 л.; — Омск. С. П., 4 п. 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 2 Апр. 905.
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