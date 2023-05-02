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Радчук Даниил Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Радчук
Имя
Даниил
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
03 февраль ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
34915. РАДЧУКЪ, ДАНІИЛЪ ПЕТРОВЪ. К. Житомірск. у., Барашевск. в., д. Симонова, 35 л.; — Житомірск. О. С., 1654¹ У., арест. отд. 2 г. и 2 м. Исп. 3 Февр. 605.

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