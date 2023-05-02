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Неелов Степан Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Неелов
Имя
Степан
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
17499. НЕЕЛОВ, СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 38 л. Гр. Лодейнопольск. у., Шапшинск. в., д. Мустенич; — Н. С. 4 уч. Лодейнопольск. у. Убийство, лиш. св. 5 л., по амн. от нак. освоб.

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