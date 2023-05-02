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Франчук Иосиф Авксентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Франчук
Имя
Иосиф
Отчество
Авксентьев
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
Источник
Скан
Оригинальная запись
140634. ФРАНЧУКЪ, ІОСИФЪ АВКСЕНТЬЕВЪ. К. Балтск. у., Трояновск. в., с. Каменной Криницы, 25 л.; — Винницк. О. С. 8 Окт. 909, 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 31 Окт. 909.

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