Титов Василий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99222. ТИТОВЪ, ВАСИЛІЙ ПАВЛОВЪ, 18 л. К. Смолен. г., Бѣльск. у., Поникаевск. в., д. Константинова, рд. Петергофск. у., Дутлицк. в., въ д. Старомъ-Борѣ; — СПБ. О. С., 2 Іюня 911, 114, 140, 152 и 1 п. 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 28638, тюр. 1 г. Исп. 30 Іюня 911. | 909 109374 169 М. | 908 95044 169 М.
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