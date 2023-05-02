Чернышев Матвей Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернышев
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141199. ЧЕРНЫШЕВЪ, МАТВѢЙ ТИХОНОВЪ. К. Бирск. у., Андреевск. в., д. Балтачевой, 37 л.; — У. Чл. О. С. по Бирск. у. 11 Сент. 909, 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 25 Сент. 909.
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