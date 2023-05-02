Горячий Аким Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горячий
- Имя
- Аким
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81568. ГОРЯЧІЙ, АКИМЪ ИВАНОВЪ, 19 л. К. Духовщин. у., Сырокоренско-Липецк. в., д. Терехова; — Смолен. О. С., 29 Марта 911, 140, 152¹, 2 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. и 3 м., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 21 Мая 911. | 910 49592 1 ч. 1647 У. | 908 58247 169 М.
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