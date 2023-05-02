Цепляев Иосиф Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цепляев
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 337
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11682. ЦЕПЛЯЕВ ИОСИФ КОНСТАНТИНОВИЧ, 31 г., Сталинградск. г., Усть-Медведицк. окр., Слащевск. в., хутора Сарычева. Н. С. 5 уч. Усть-Медведицк. окр. Ст. 150, лиш. св. 6 м. П. в. з. с.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.