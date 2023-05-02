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Сенко Александр Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сенко
Имя
Александр
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 316
Источник
Скан
Оригинальная запись
11688. Сенко Александр Антонович, 51 г., Каменец-Подольск. г., Балтинск. у., с. Гольма. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 105, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 15 окт. 926.

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