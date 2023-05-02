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Фомин Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
7733. ФОМИН, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 33 л., Гр. Вельск, у., Никольск, в., д. Страевской,; Н. С. 1 уч. Вельск. у. Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 31 дек. 919.

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