Фомин Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7733. ФОМИН, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 33 л., Гр. Вельск, у., Никольск, в., д. Страевской,; Н. С. 1 уч. Вельск. у. Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 31 дек. 919.
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