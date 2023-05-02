Меркулов Павел Поликарпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Меркулов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Поликарпов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42989. МЕРКУЛОВЪ, ПАВЕЛЪ ПОЛИкарповъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Кыштовск. в., д. Ново-Троицкой, 36 л., рд. Землян. у., Калабинск. в., въ с. Нережѣ, — Томск. О. С. 119, 134, 135, 148, 149, 13 и 1642 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 11 Апр. 907. | 905 89834 169 М. | 903 58108 169 М. | 905 24877 172 М. | 903 15035 175 М.
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