Ангелюк Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ангелюк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129461. АНГЕЛЮКЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. изъ сс. Канск. у., в. и с. Анцирскаго, 57 л.; — М. С. 1 уч. Олекмин. золотопромышл. раіона, 169 М., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. того же раіона (д. № 93/09, по 177 М.), тюр. 3 м. Исп. 24 Апр. 909. | 85 42112 925 и 1645 У.
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