Шарыгина Соломония Феофановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарыгина
- Имя
- Соломония
- Отчество
- Феофановна
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8161. ШАРЫГИНА, СОЛОМОНИЯ ФЕОФАНОВНА, 28 л. Гр. Кирилловск. у., Петропавловск. в., д. Селино; - Н. С. 5 уч. Кирилловск. у. Поджог, лиш. св. 18 л. Исп. 29 сент. 919.
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