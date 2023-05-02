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Архипов Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
221. Архипов Александр Иванович, 22 л., Тюменск. окр., Исетск. р., д. Скородум. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 111, 1ч. 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 28/Ѵ—26.

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