Худякова Евдокия Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худякова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140915. ХУДЯКОВА, ЕВДОКІЯ ПЕТРОВА. К. Шенкурск. у., Кицко-Воскресенск. в., д. Игнатовской, 47 л.; — М. С. 2 уч. Шенкурск. у. 27 Нояб. 908, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 25 Окт. 909.
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