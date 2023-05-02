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Шахмаметьев Алим Мухамеджанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шахмаметьев
Имя
Алим
Отчество
Мухамеджанов
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 360
Источник
Скан
Оригинальная запись
11942. ШАХМАМЕТЬЕВ, АЛИМ МУХАМЕДЖАНОВ, 47 л. Гр. Краснослободск. у., Старо-Девиченск. в., д. Лобановки; — Р. Т. г. Пензы. Дача взятки, лиш. св. 5 л. Исп. 26 сент. 920.

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