Саколовский Антон Фрицев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саколовский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Фрицев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 590
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16598. САКОЛОВСКІЙ, АНТОНЪ фрицевъ (Францевъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Гольдингена, 35 л, рд. въ м. Лайжевѣ, Векшнянск. в., Шавельск. у.; — Митав. О. С., 4 п. 134, 135, 149, 152 и 1642 У., по сов. съ приг. М. С. 5 уч. Газенп.-Гробин. окр., отъ 11 Дек. 907 г. (170 и 172 М., тюр. 1 г.), арест. отд. 3 г. Исп. 31 Окт. 908. Настоящ. приг. поглощенъ приг. вреи. Воен. С. въ г. Ригѣ отъ 23 Мая 908 г. (арест. отд. 3 г.). | 903 27257 1647 У. | 91 64891 169 М. | 900 29237 169 М. | 92 6959 169 М.
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