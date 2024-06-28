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Еременко Денис Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еременко
Имя
Денис
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
46693. Е(Я)РЕМЕНКО, ДЕНИСЪ ИГНАТЬевъ. К. Чигирин. у., Трушевск. в., д. Россошенца, 17 л.; — М. С. 8 уч. Ростов. (н./Д) окр., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 20 Мая 905.

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