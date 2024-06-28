Еременко Денис Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Еременко
- Имя
- Денис
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46693. Е(Я)РЕМЕНКО, ДЕНИСЪ ИГНАТЬевъ. К. Чигирин. у., Трушевск. в., д. Россошенца, 17 л.; — М. С. 8 уч. Ростов. (н./Д) окр., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 20 Мая 905.
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