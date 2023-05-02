Лаптев Александр Викторов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаптев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Викторов
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95744. ЛАПТЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ВИКторовъ, 22 л. К. Яранск. у., в. и с. Пижанскаго; — Екатеринбургск. О. С., 20 Апр. 911, 152¹ и 1654¹ У., по сов. съ приг. сего же С. отъ 21 Марта 911 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г.), арест. отд. 3½ г. Исп. 3 Іюня, счит. ср. съ 21 Марта 911. | 908 127828 2 ч. 1655 У. | 904 80112 1647 У. | 905 81749 49 М. | 903 88013 169 М. | 905 4875 1655 У. | 903 57489 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.