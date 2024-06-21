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Аникеев Григорий Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аникеев
Имя
Григорий
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
25 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129532. аникѣевъ, Григорій семеновъ. К. Борисоглѣбск. у., Алешковск. в., д. Булгаковой, 19 л.; — Тамбов. О. С., 169 и 172 М. (участ.), тюр. 5 м. Исп. 25 Іюля 909.

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