Аникеев Григорий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аникеев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129532. аникѣевъ, Григорій семеновъ. К. Борисоглѣбск. у., Алешковск. в., д. Булгаковой, 19 л.; — Тамбов. О. С., 169 и 172 М. (участ.), тюр. 5 м. Исп. 25 Іюля 909.
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