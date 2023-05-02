Цыбулин Тимофей Епифанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбулин Тимофей Епифанов

Цыбулин Тимофей Епифанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыбулин
Имя
Тимофей
Отчество
Епифанов
Дата исполнения приговора
26 июнь 1902
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
36595. ЦЫБУЛИНЪ, ТИМОФЕЙ ЕПИФАновъ. Мщ. пос. Щоломова, Новозыбков. у., 37 л., рд. въ ст. Верхне-Кундрюческой, 1 Донск. окр.; — 1 Донск. С. М. С., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 26 Іюня 902 (Вѣр.).

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.