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Негодных Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Негодных
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
27102. НЕГОДНЫХ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Воронинск. у., Лесковск. в., д. Ивановки; — П. С. Военкомата г. Курска. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 23 д. пр. з. Исп. 30 окт. 920.

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