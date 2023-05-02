Негодных Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Негодных
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27102. НЕГОДНЫХ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Воронинск. у., Лесковск. в., д. Ивановки; — П. С. Военкомата г. Курска. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 23 д. пр. з. Исп. 30 окт. 920.
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