Анисов Андрей Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анисов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 23 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 254. АНИСОВ, АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, 35 л. Гр. Юхновск. у., Желаньинск. в., д. Аникопова; — М. Н. С. 3 уч. Юхновск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 23 апр. 919.
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