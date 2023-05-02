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Анисов Андрей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисов
Имя
Андрей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
23 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
254. АНИСОВ, АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, 35 л. Гр. Юхновск. у., Желаньинск. в., д. Аникопова; — М. Н. С. 3 уч. Юхновск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 23 апр. 919.

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