Щелгунов Константин Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щелгунов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12321. ЩЕЛГУНОВ, КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, 31 г. Гр. Мышкинск. у., Сменцовск. в.; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Дача взятки, лиш. св. 3 г., по амн. от нак. освоб., с отправ. на фронт. Исп. 15 сент. 920.
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