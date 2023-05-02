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Щелгунов Константин Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щелгунов
Имя
Константин
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
12321. ЩЕЛГУНОВ, КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, 31 г. Гр. Мышкинск. у., Сменцовск. в.; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Дача взятки, лиш. св. 3 г., по амн. от нак. освоб., с отправ. на фронт. Исп. 15 сент. 920.

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