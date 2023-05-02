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Базилевич Даниил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Базилевич
Имя
Даниил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
19 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
319. Базилевич Даниил Михайлович, 31 г., Витебск. г., Невельск. у., Гульшевск. в. и д. Ленинградск. Г. С. Ст. 1 ч. 106, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 19/І—26 г. Настоящ. приговор поглощается пригов. того же суда от 24/ѴІІІ—25.

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