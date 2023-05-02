Зейнал-Оглы Союн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗейнал-Оглы Союн

Зейнал-Оглы Союн

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зейнал-Оглы
Имя
Союн
Дата исполнения приговора
11 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
38630. ЗЕЙНАЛЪ-ОГЛЫ, СОЮНЪ. К. Елисаветпольск. у., с. Сафикюрда, 26 л.; — Елисаветпольск. О. С., 133, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1454 У., по слож. съ нак. по приг. Кавказ. Воен. О. С., отъ 18 Дек. 907 г. (каторжн. раб. 20 л.), каторж. раб. 30 л. Исп. 11 Февр. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.