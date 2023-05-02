Зейнал-Оглы Союн
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зейнал-Оглы
- Имя
- Союн
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38630. ЗЕЙНАЛЪ-ОГЛЫ, СОЮНЪ. К. Елисаветпольск. у., с. Сафикюрда, 26 л.; — Елисаветпольск. О. С., 133, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1454 У., по слож. съ нак. по приг. Кавказ. Воен. О. С., отъ 18 Дек. 907 г. (каторжн. раб. 20 л.), каторж. раб. 30 л. Исп. 11 Февр. 909.
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