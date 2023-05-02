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Бабушкин Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабушкин
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
05 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
1266. Бабушкин Федор Васильевич, 27 л., Тюменск. окр., Суерск. р., д. Скородум. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 16, 142, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 5 авг. 926.

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