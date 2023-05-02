Ложкина Екатерина Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ложкина
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26027. ЛОЖКИНА, ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА, 28 л. Гр. Сарапульск. у., Зюзинск. в., д. Селяны; — Н. С. 12 уч. Сарапульск. у. Самогон., лиш. св. 3 г., с зач. 28 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 13 авг. 920.
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