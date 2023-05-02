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Чумакова Евдокия Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чумакова
Имя
Евдокия
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
13447. Чумакова Евдокия Алексеевна, 45 л., Астраханск. г., Енотаевск. р., с. Владимировки. Н. С. Енотаевск. р. Астраханск. г. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1 дек. 926.

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