Чумакова Евдокия Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чумакова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13447. Чумакова Евдокия Алексеевна, 45 л., Астраханск. г., Енотаевск. р., с. Владимировки. Н. С. Енотаевск. р. Астраханск. г. Ст. 140, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1 дек. 926.
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