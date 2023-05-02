Храмцова Мария Егорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Храмцова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Егорова
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140887. ХРАМЦОВА, МАРІЯ ЕГОРОВА. Инород. Турин. у., Табаринск. в., аула Кошинскаго, 55 л.; — М. С. 3 уч. Туринск. у. 27 Авг. 909, 2 ч. 1103 Акц. У., тюр. 2 м. Исп. 3 Окт. 909. | 906 15442 Акц. У.
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