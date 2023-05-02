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Храмцова Мария Егорова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Храмцова
Имя
Мария
Отчество
Егорова
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
Источник
Скан
Оригинальная запись
140887. ХРАМЦОВА, МАРІЯ ЕГОРОВА. Инород. Турин. у., Табаринск. в., аула Кошинскаго, 55 л.; — М. С. 3 уч. Туринск. у. 27 Авг. 909, 2 ч. 1103 Акц. У., тюр. 2 м. Исп. 3 Окт. 909. | 906 15442 Акц. У.

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