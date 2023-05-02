Боио Михаил Блажеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боио
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Блажеев
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45337. БОІО, МИХАИЛЪ БЛАЖЕЕВЪ. К. Ласк. у., гм. Вымысловъ, д. Могильно, 58 л.; — Петроков. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 8 л. Исп. 29 Апр. 905.
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