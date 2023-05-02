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Боио Михаил Блажеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боио
Имя
Михаил
Отчество
Блажеев
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
45337. БОІО, МИХАИЛЪ БЛАЖЕЕВЪ. К. Ласк. у., гм. Вымысловъ, д. Могильно, 58 л.; — Петроков. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 8 л. Исп. 29 Апр. 905.

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