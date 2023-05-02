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Горбатов Феоктист Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбатов
Имя
Феоктист
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
37291. ГОРБАТОВЪ, ФЕОКТИСТЪ ГРИгорьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Павлоград. у., в. и с. Доброводья, 26 л.; — Екатеринослав. О. С., 134, 135, 152 и 1 ч. 1617 У., по сов. съ приг. сего С. отъ И Сент. 907 г. (за побѣгъ, тюр. 1 г.), арест. отд. 2 г. Исп. 18 Нояб. 908. |905 1954 977 и 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 55252. | 901 18698 170 М. | 900 38733 1478 У.

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