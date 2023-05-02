Горбатов Феоктист Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбатов
- Имя
- Феоктист
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37291. ГОРБАТОВЪ, ФЕОКТИСТЪ ГРИгорьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Павлоград. у., в. и с. Доброводья, 26 л.; — Екатеринослав. О. С., 134, 135, 152 и 1 ч. 1617 У., по сов. съ приг. сего С. отъ И Сент. 907 г. (за побѣгъ, тюр. 1 г.), арест. отд. 2 г. Исп. 18 Нояб. 908. |905 1954 977 и 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 55252. | 901 18698 170 М. | 900 38733 1478 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.