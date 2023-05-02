Бирюков Яков Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бирюков
- Имя
- Яков
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45245. БИРЮКОВЪ, ЯКОВЪ СТЕПАНОВЪ. Мщ. г. Иркутска, 23 л.; — Иркутск. О. С. (въ 7 р.), 2 ч. 1655 У., по совок. съ приг. сего С. отъ 28 Февр. 905 г., арест. отд. 4 г. Исп. 31 Мая 905. | 904 59721 1647 У. | 902 787 1655 У. | 902 94113 169 М. | 901 9658 1647 У. | 902 61054 169 М. | 98 67593 172 М.
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