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Шахверды-Оглы Махмуд

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шахверды-Оглы
Имя
Махмуд
Дата исполнения приговора
23 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
100001. ШАХВЕРДЫ-ОГЛЫ, МАХМУДЪ, 40 л. К. Новобаязет. у., с. Совухъ-Булага; — Эриван. О. С., 22 Авг. 910, 238 и 1 ч. 942 У. и 284 У. о сод. подъ страж. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 23 Марта 911.

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