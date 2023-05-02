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Григорьев Яков Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Яков
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46280. ГРИГОРЬЕВЪ, ЯКОВЪ ГРИГОРЬевъ. Сн. к. Старицк. у., Тредубск. в., д. Безсмѣнина, 15 л.; — СПБ. Ст. М. С. 13 уч., 172 М. (покуш.), тюр., отд. для несоршеннол., 3 м. Исп. 27 Мая 905.

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