Адомаитис Иван Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адомаитис
- Имя
- Иван
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129332. адомаитисъ, иванъ викентьевъ. Мщ. г. Шавлей, 54 л., рд. въ м. Куршанахъ, Шавельск. у.; — Шавельск. У. С. 6 Нояб. 908, 4 и 6 п. 13, 169 и 171 М., тюр. 2 м. Исп. 3 Окт. 909 | 902 9998 174 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.