Адомаитис Иван Викентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдомаитис Иван Викентьев

Адомаитис Иван Викентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адомаитис
Имя
Иван
Отчество
Викентьев
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
129332. адомаитисъ, иванъ викентьевъ. Мщ. г. Шавлей, 54 л., рд. въ м. Куршанахъ, Шавельск. у.; — Шавельск. У. С. 6 Нояб. 908, 4 и 6 п. 13, 169 и 171 М., тюр. 2 м. Исп. 3 Окт. 909 | 902 9998 174 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close