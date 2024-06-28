Буянов Герасим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуянов Герасим Васильев

Буянов Герасим Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буянов
Имя
Герасим
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
45532. БУЯНОВЪ, ГЕРАСИМЪ ВАСИЛЬевъ. К. Мокшан. у., Степановск. в., с. Чиркова, 25 л.; — Пензен. О. С. (въ 3 р.), 4 п. 134, 135, 13 и 1 ч. 1651 У. и по совок. съ приг. Г. С. 3 уч. г. Пензы отъ 22 Февр. 905 г., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 24 Мая 905. | 901 16777 172 М. | 900 44510 172 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close