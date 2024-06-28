Буянов Герасим Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буянов
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45532. БУЯНОВЪ, ГЕРАСИМЪ ВАСИЛЬевъ. К. Мокшан. у., Степановск. в., с. Чиркова, 25 л.; — Пензен. О. С. (въ 3 р.), 4 п. 134, 135, 13 и 1 ч. 1651 У. и по совок. съ приг. Г. С. 3 уч. г. Пензы отъ 22 Февр. 905 г., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 24 Мая 905. | 901 16777 172 М. | 900 44510 172 М.
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