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Чумаков Артемий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чумаков
Имя
Артемий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
03 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141326. ЧУМАКОВЪ, АРТЕМІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Путивльск. у., Берюховск. в., д. Пѣтуховки, 19 л.; — Сумск. О. С., 134, 135, 140 и 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 155667, арест. отд. 3 г. Исп. 3 Марта 909. | 907 46723 169 М. | 905 44174 169 М.

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