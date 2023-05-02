Чумаков Артемий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чумаков
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141326. ЧУМАКОВЪ, АРТЕМІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Путивльск. у., Берюховск. в., д. Пѣтуховки, 19 л.; — Сумск. О. С., 134, 135, 140 и 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 155667, арест. отд. 3 г. Исп. 3 Марта 909. | 907 46723 169 М. | 905 44174 169 М.
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