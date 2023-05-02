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Тошков Василий Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тошков
Имя
Василий
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
Источник
Скан
Оригинальная запись
140098. ТОШКОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕМЕНОВЪ. К. Шадрин. у., в. и с. Мѣхонскаго, 20 л.; — Екатеринбург. О. С. 7 Сент. 909, 139, 149, 152, 13 и 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 95327, каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 26 Окт. 909.

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