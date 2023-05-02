Тошков Василий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тошков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140098. ТОШКОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕМЕНОВЪ. К. Шадрин. у., в. и с. Мѣхонскаго, 20 л.; — Екатеринбург. О. С. 7 Сент. 909, 139, 149, 152, 13 и 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 95327, каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 26 Окт. 909.
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