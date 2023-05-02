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Старокожев Леонтий Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Старокожев
Имя
Леонтий
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
17 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
29167. СТАРОКОЖЕВ, ЛЕОНТИЙ РОМАНОВИЧ, 32 л. Гр. Валуйск. у., Коринск. в., с. Туляки; — Н. С. 4 уч. Черкасск. окр. Убийство, лиш. св. 1 г., с зач. 1 г. пр. з. Осужд. 17 июля 920.

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