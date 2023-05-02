Старокожев Леонтий Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Старокожев
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29167. СТАРОКОЖЕВ, ЛЕОНТИЙ РОМАНОВИЧ, 32 л. Гр. Валуйск. у., Коринск. в., с. Туляки; — Н. С. 4 уч. Черкасск. окр. Убийство, лиш. св. 1 г., с зач. 1 г. пр. з. Осужд. 17 июля 920.
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