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Хвесик Николай Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хвесик
Имя
Николай
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
Источник
Скан
Оригинальная запись
140778. ХВЕСИКЪ, НИКОЛАЙ СТЕПАНОВЪ. К. Пинск. у., Любешевск. в., д. Лахвичей, 19 л.; — Минск. О. С. 20 Апр. 909, 134, 135, 149 и 1 п. 1 ч. 209¹ У., тюр. 2 м. Исп. 26 Окт. 909.

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