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Леонтьев Андрей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонтьев
Имя
Андрей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
31 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
25938. ЛЕОНТЬЕВ, АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 16 л. Гр. Холмогорск. у., Великодворск. в., д. Нижняя; — Н. С. Московско-Заставск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Осужд. 31 марта 920.

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