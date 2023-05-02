Скуркис Казимир Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скуркис
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 277
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45211. СКУРКИСЪ, КАЗИМІРЪ КОНСТАНтиновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вилкомір. у., Уцянск. в., д. Новосадовъ, 37 л.; — СПБ. Ст. М. С., 33 уч., 169 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 1 Мая 907. | 905 8104 1647 У. | 98 98677 1483 У. | 902 17308 1659¹ У. | 97 96290 1647 У. | 900 107116 1655 У. | 95 21616 169 М.
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