Паршенкова Надежда Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршенкова Надежда Емельяновна

Паршенкова Надежда Емельяновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Паршенкова
Имя
Надежда
Отчество
Емельяновна
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
27496. ПАРШЕНКОВА, НАДЕЖДА ЕМЕЛЬЯНОВНА, 55 л. Гр. Татарск. у. и в., д. Рыбинки; — Н. С. 1 уч. Татарск. у. Убийство, лиш. св. 15 л. Исп. 23 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.