Шиков Петр Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шиков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36906. ШИКОВЪ, ПЕТРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Льгов. у., Городенск. в., д. Ворониной, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Льгов. у. (въ 7 р.), 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 3 Марта 905. | 99 87068 1655 У. | 95 42632 169 М. | 98 74329 159 М. | 94 56176 172 М. | 97 26877 169 М. | 94 23588 169 М.
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