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Заславский Андрей Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заславский
Имя
Андрей
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
05 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
46854. ЗАСЛАВСКІЙ, АНДРЕЙ МИХАЙловъ. К. Бахмутск. у., в. и с. Бахмутскаго, 28 л.; — Екатеринодар. О. С. (во 2 р.), 119, 134, 135, 152 и 1 п. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 27 Іюля 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 5 Марта 905. | 903 69880 169 М.

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