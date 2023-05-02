Беков Гечка
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беков
- Имя
- Гечка
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130008. БЕКОВЪ, ГЕЧКА. Под. с., жит. с. Урусъ-Мартана, Грознен. окр., 16 л.; — М. С. 5 уч. Грозненск. окр., 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 27 Нояб. 908.
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