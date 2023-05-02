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Андреев Илья Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Илья
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
131. Андреев Илья Николаевич, 35 л., Усть-Каменогорск. у., Зыряновск. в., д. Долгой. Семипалатинск. Г. С. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 4/Х—26.

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