Ключинская Францишка Валентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ключинская
- Имя
- Францишка
- Отчество
- Валентьева
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32293. КЛЮЧИНСКАЯ, ФРАНЦИШКА ВАлентьева. К. г. Петрокова, 71 г., рд. Новорадомск. у., гм. Грабица, въ д. Сыски; — Петроков. О. С. (въ 11 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Марта 905. | 903 87141 169 М. | 85 69093 1655 У. | 900 39865 172 М. | 83 54974 1655 У. | 96 88768 1655 У. | 82 61051 169 М. | 92 111927 1655 У. | 81 68314 169 М. | 89 51947 1655 У. | 80 61198 169 М.
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