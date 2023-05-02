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Боярищев Гавриил Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боярищев
Имя
Гавриил
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45407. БОЯРИЩЕВЪ, ГАВРІИЛЪ АНДРЕевъ. К. Новохопер. у., в. и с. Троицкаго, 30 л.; — Воронеж, О. С., 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 3 Іюня 905.

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